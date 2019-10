Fire nye artister klare for Steinkjerfestivalen

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Den festivalen gleder vi oss til. Sist vi spilte i Rismelen var i 2011 og husker godt at det var mye publikum og god stemning. 2020 blir et spesielt for oss. Vi skal markere vårt 30-årsjubileum som band med flere konserter enn på mange år. Steinkjerfestivalen blir en del av festivalsommeren. Så skal vi på kulturhusturné på våren og på høsten der vi prøver ut en akustisk avdeling for første gang. I tillegg til et vanlig sett, forteller vokalist og sangskriver Aslag Haugen til Trønder-Avisa.