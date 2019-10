– Nå har vi ungene en fin plass å være ute

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Det å få til en aktiv møteplass er viktig for et lokalsamfunn. Vi håper at parken blir mye brukt, og at den bidrar til bo- og blilyst, sa folkehelsekoordinator Anne-Lene Gregersen da den nye aktivitetsparken på Kolvereid ble offisielt åpnet lørdag.