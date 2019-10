Egenproduserer jaktklær – omsetter for millioner

NAMDALSAVISA

INDERØY/OVERHALLA: – Vi var rett og slett lei av dårlige klær. Det kulminerte med at vi, som så mange andre, falt for ultra light-trenden for noen år siden. Etter å ha revet opp en jakke, begynte vi for alvor å fundere på egne jaktklær, forteller Mareck Grande Tachezy, som sammen med kameratene Olav Berner Lian i Overhalla og Torbjørn Kvien Madsen i Oslo har startet produksjon av det de kaller kortreiste jaktklær der alt produseres i Europa.