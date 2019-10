Namsos feid av banen i sitt tredje strake tap

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lørdag var det duket for oppgjør mellom Namsos og NTNUI 2 i Namsoshallen. Namsos har hatt en svak åpning på sesongen, hvor de to første kampene har endt med tap mot både Tiller 2 og Ørland.

Dessverre ble vondt verre for Namsos da NTNUI 2 var gjester på hjemmebane lørdag.

Rosatrøyene kom tidlig bakpå i oppgjøret, og da førsteomgangen var ferdigspilt hadde gjestene fra Trondheim sikret seg en firemålsledelse på stillinga 12-16.

Andre omgang ble heller ikke en opptur for Namsos. NTNUI vartet opp med et forrykende angrepsspill i kampens siste 30 minutter og da dommeren blåste av kampen kunne gjestene juble for seier. Sluttresultatet ble 24-38.

Kampens toppscorer ble Namsos-spiller Steffen Hildrum Myrvik med sine 9 mål.

PS. I morgen drar Namsos til Kolvereid for å spille om viktige poeng. Kampen er ventet å bli et realt lokaloppgjør: