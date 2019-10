D.D.E. likte ikke det de så på utsida av flyet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Du blir irritert over holdningen til dem som håndterer bagasjen. Det er nesten på pur faen at man bruker makt for å skade varene de håndterer, sier bassist Eivind Berre til NRK Trøndelag som omtaler saken mandag kveld.

Det var bandets teknikere som la merke til julingen kassene med en orgelmodul og annet teknisk utstyr fikk da det ble lempet om bord i flyet.

Kostbart utstyr

D.D.E. har ofte med seg utstyr for hundetusenvis av kroner når de er ute på spilling og er helt avhengig av at teknikken fungerer.

Ifølge Berre er det ikke første gang slikt skjer, og de har tidligere fått ødelagt utstyr på grunn av hardhendt behandling. Heldigvis gikk det bra denne gangen og bandet har ikke forfulgt saken videre.

Han mener også det er vanskelig å klage, fordi det da ofte blir en diskusjon hvor godt utstyret er sikret. Berre mener holdningene til bakkemannskapet må endres, slik at de behandler bagasjen mer hensynsfullt.

SAS tar selvkritikk

– Det er absolutt beklagelig når bagasje ikke har fått den behandling som man skal kunne forvente når man reiser med SAS! Bagasje skal håndteres med omtanke, skriver kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen i en e-post til NRK.