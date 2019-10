I ti år har damene hatt sitt eget jaktlag og slo på stortromma da de skulle jubilere

NAMDALSAVISA

JÄMTLAND: – Jeg drev og jaktet med Stein i 10-12 år. Utenom meg var det bare mannfolk på jaktlaget. Det var sosialt og kjempeartig. Men så spurte Stein om jeg ikke skulle ordne et eget damejaktlag. Jeg tente på ideen og begynte å be med meg damer som jaktet. Nå er vi seks stykker som er med; fem norske og ei svensk, forteller Lena Nordfjellmark om bakgrunnen for oppstarten av et jaktlag forbeholdt damer, som kaller seg «Stortjurens brudar».