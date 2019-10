Melkebonden forbereder seg på inntekstap, i verste fall 300.000 kroner i året

NAMDALSAVISA

TRONES: – Vi har sett på tallene og vi har regnet litt hva det vil bety for oss. Ennå vet vi ikke hvor mye vi må redusere melkemengden vi produserer, og vi vet ikke hvor mye prisen vi får per liter melk vil reduseres som følge av at vi nå skal slutte å subsidiere eksporten av melkeprodukter. Men i verste fall kan vi tape 300.000 kroner i inntekt, sier Øyvind Skarstad på Trones i Namsskogan.