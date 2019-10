Namsosinger fikk tøff motstand i judo-stevne

NAMDALSAVISA

SANDNES: Meier var en av fem namsosinger som tok turen til Sandnes til stevnet, som var for en liten generalprøve å regne før junior-NM og lag-NM 15.-17. november.

I tillegg til de norske utøverne stilte en stor tropp fra England. Flere av disse utøverne holdt et veldig godt nivå, og ga flere av namsosingene tøff matching.

Fikk engelsk motstand

Sondre Meier er judoklubbens fremste utøver, og 2001-modellen går i klasse U21 -73 kg.

I denne klassen var det bare norske utøvere, og i finalen fikk han nok et møte med Filip Banach fra Trondheim. De har hatt flere kamper mot hverandre, og denne gang var det Banach som var den sterkeste, og som dermed sikret seg seieren.

Sondres to år yngre søster, Oda måtte denne gang gå opp en vektklasse, og konkurrerte i klasse U18 -52 kg. Her møtte hun et engelsk tvillingpar – Katie og Lucy Windley. Her ble det seier mot Lucy, men med tap mot Katie ble det trinn to på seierspallen.

Også 2005-modellen Elias Rånes måtte gå opp en vektklasse denne gang. Han konkurrerte i U15- 55 kg, som med ni deltakere var en av stevnets største klasser. Her tok han andreplassen, bare slått av Sander Bo Johansen, Fredrikstad kampsportklubb.

Helle Amalie Sørli (U18-57) hadde ikke sin beste dag på matta, og ble stående uten norgescuppoeng i dette stevnet.

Poeng ble det heller ikke på unge Tiril Emilie Meier. 2007-modellen møtte utøvere som både var ett og to år eldre enn seg i klasse U15-48 kg, men tok med seg god erfaring tilbake fra stevnet.