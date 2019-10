Ja vel statsråd, er det dette du egentlig vil?

NAMDALSAVISA

Du finner dem ikke i Michelin-guiden, men namdalingene vet hvor skatten ligger. Det er der hvor Halvor Solum sitter. Det rumler i magen.

Vi har passert den mektige langkirka i tømmer. På andre siden av parkeringsplassen ligger det store bygget som for noen år tilbake het Skage aldersheim. For skagebyggen var det tungt å akseptere at de måtte til Ranemsletta på sin eldre dager, men er det noe overhallingene kan bedre enn de fleste i landet, er det eldreomsorg. Så det gikk seg fort til.

Nå eies bygget av Skage Frivillighetssentral. Om overhallingene er gode på eldreomsorg, er ikke innbyggere mindre gode på frivillighet. Bare på Skage er det et sted mellom 60 til 70 godt voksne som er engasjert i en eller annen aktivitet.

Det foregår noe hele tiden, både på dag- og kveldstid.

Det er dette som kulturminister Trine Skei Grande (V) er ferd med å skulle ødelegge. Fra 2021 ønsker regjeringa å innføre en ny tilskuddsordning til frivillighetssentralene. Ut med øremerkede tilskudd fra staten. Kjøttvekta skal bestemme. Det innebærer at kommuner under 12.000 innbyggere faller utenfor. Tonen er at lokalpolitikerne skal sørge for sentralene. Ved at kommunen sponser drifta og at private aktører kommer på banen.

Sanitetskvinner protesterer mot stykkpris-finansiering av frivillighet Medlemmer av Namsskogan sanitetsforening har tatt initiativet til en underskriftskampanje mot kutt i støtte til frivilligsentraler.

Håper Stortinget fatter alvoret før det er for sent Til kamp for frivilligheten Hun er av mange kalt frivilligsentralenes «mor». Wenche Frogn Sellæg er alvorlig bekymret for at ny finansieringsmodell vil skade nesten 30 års frivillig arbeid.

Frivilligsentralen i Namsskogan kan miste 575.000 kroner i statsstøtte Frykter de må stenge Kraftig kutt i støtten gjør at frivilligsentralen i Namsskogan står i fare for å legge ned.

Overhalla med sine to sentraler mister rundt 700.000 kroner, mens Namsskogan etter denne ordninga vil motta 16.000 kroner mot en halv million i dag.

I praksis betyr det at Namsskogan Frivillighetssentral ryker, mens i Overhalla vil tilbudene enten måtte prises opp eller rett og slett kuttes ut.

Hvorfor, Trine? Du som av alle gode ting er overhalling, selv om du har bodd lenge på pulserende Grønland i hovedstaden.

Hvorfor vil du ikke høre på innvendingene fra folk på landet? Der du kommer fra selv. Hva har de ikke forstått? Hva med deg, forstår ikke du hvilken betydning Skage frivilligsentral har for så mange i nærmiljøet.

Brukeren føler seg mindre ensom og opplever trygghet og gleder i hverdagen. De som jobber føler at de gjør nytte for seg, og blir spreke pensjonister lenger enn langt. Er det ikke slik vi vil ha det?

Enhver kommune har noe en kan være stolt av. Hva har Overhalla foruten Namsen og en av landets eldste kirker?

Jo, de har og hatt to statsråder. Det er ikke verst for en liten kommune.

Trine Skei Grande trives som kulturminister, men sliter med å være en samlende leder for Venstre. En rekke fylkeslag vil fjerne henne som partileder ved landsmøtet til våren. Hun må slåss på mange fronter. Det er noe hun kan godt.

Wenche Frogn Sellæg (H) bekledde hele tre statsrådsposter på 80-tallet og litt av 90-tallet. Hun var en betrodd politiker hos statsministerne Kåre Willoch og Jan P. Syse. Hun ble kalt «Frivillighetssentralenes mor». Like før hun gikk av som sosialminister sørget hun for å opprette et statlig tilskudd til opprettelsen og organisering av frivillighetssentraler i Norge.

En ordning som har fungert i 30 år, men som med et pennestrøk skal fjernes.

Det opprører den tidligere sosialministeren og det politiske dyret er vekket. 82-åringen setter sin lit til at Stortinget til slutt vil ta til fornuft. For Trine Skei Grande og kretsen rundt henne ved Kongens bord vil tydeligvis ikke lytte til dem som var med å bygge samfunn for noen tiår tilbake.

Når jeg sitter i matsalen tenker jeg: Hva er galt med dette? Kan andre aktører gjøre slike ting bedre?

Jeg ser mange kjente overhallinger, noen har blitt noen år eldre, men bærer alderen godt. Folk trives, og en kan ikke unngå å høre D.D.E.-trommis Eskil Brøndbo som ler høyt fra en sofakrok. Ei småbarnsmor kommer og får maten som «takeaway». Gjestene er i alle aldre. Jeg ser arbeidsfolk fra Namsos og der dukker gammelsjefen min opp med stø kurs for kassa. Han sultet etter stekte koteletter med surkål.

«Matserveringa får folk fra hele Namdalen til å kjøre til Skage, men vi har jo så mye mer. Vi lager skolemat og har en rekke aktiviteter. Slik er det over hele landet. Hvorfor sette dette på spill?»

Sier en engasjert daglig leder Knut Flåtter i Skage Frivilligsentral. Han brenner for alle frivillighetssentraler og har ikke helt gitt opp kampen.

Wenche og Trine har en annen ting felles. I Overhalla spøker man med hvem som kommer fra rett side av Namsen og som har rett. I denne saken scorer den avgåtte statsråden høyest og best. Hun bor ikke langt unna sentrum på Mælen.

«Trine burde ha flyttet heim en periode, men det er vel for sent..»

Sier den tidligere skytterlederen Halvor Solum og tar imot 360 kroner for tre personer. Det holder til middag, påfyll, saft, dessert og rikelig med god kaffe.

Terningkast: Innertier!