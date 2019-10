Mann dømt til fengsel for å utnytte sin stilling – anker dommen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Nå har Sør-Trøndelag tingrett dømt mannen i 40-årene, som opprinnelig er fra Namdalen, til fengsel i to år og fire måneder. I tillegg dømmes han til å betale oppreisningserstatning på 175.000 kroner til pasienten. Men han frifinnes for krav om erstatning for framtidig inntektstap.