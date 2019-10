Innbyr all ungdom til skytterdag på Skage

NAMDALSAVISA

SKAGE: – Dette er et samarbeid mellom Nordre Skage og Grong Sparebank for å få rette fokuset på barn og ungdom og skytesporten. Vi har derfor lagt opp til et arrangement der det kun er barn og ungdom under 18 år som får skyte – og der alle får premie, sier Ove Sæternes.

Lederen for Nordre Skage skytterlag forteller at skytinga er åpen for alle, og at de som ikke har eget utstyr får låne fra laget.

– Deltakerne får gratis ammunisjon. Det vil også bli servering og selvfølgelig livevisning slik at foreldrene kan se på, forteller Sæternes, som håper

på god oppslutning.

– Vi har fått tilbakemelding fra DFS (Det Frivillige Skyttervesen) om at dette er noe de synes er veldig interessant og ønsker en tilbakemelding på hvordan responsen blir. Vi håper derfor at alle barn og ungdom som er interessert i skyting kommer og deltar, forteller Sæternes.