Behandlet saker i formannskap og kommunestyre før konstituering

LEKA: I formannskapet – som startet da det kontituerende kommunestyremøtet i Leka egentlig skulle begynne – ble det enstemmig vedtatt at Leka kommune skal gå inn som eier i Museet Midt. Dette ifølge Per Helge Johansen fordi saken hadde kommet inn på sparket. I tillegg ble det også vedtatt en intensjonsavtale om fiberutbygging trinn to.