Elen Sagmo Melhus: – Dette kan være siste høst vi spiller i gul drakt

Vi har snakket om at det kan være siste høst vi spiller i gul drakt.

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Vi har snakket litt om at dette kan være siste høst vi spiller i gul drakt. Det å oppleve en cupfinale en gang til for Trondheims-Ørn ville betydd mye for oss, sier harraskvinnen.