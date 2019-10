Reiselivsseminar med spesielt trekkplaster

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Vi har to årlige nettverkssamlinger, og skal snart i gang med et i Lierne. Vi prøver å holde samlingene på litt forskjellige steder i distriktet. Det gjør vi for at de som driver med reiseliv i en eller annen form skal få kjennskap til hele Namdalen, sier Bente Snildal i Visit Namdal.