Syngedamer, dansemenn, flammer og hardbarka action

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Men først litt action. En tidligere innsatt, som arbeider undercover for FBI, får seg selv fengslet for å infiltrere mafiaen som sitter inne i et sterkt bevoktet fengsel. Svenske Joel Kinnaman spiller hovedrollen i «The Insider», som er basert på den bestselgende svenske krimboka «Tre sekunder».