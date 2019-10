Kjøttskam i by og land

NAMDALSAVISA

Det nye byrådet i Oslo vil redusere kjøttforbruket. Denne harde vegetarlinja vil påvirke debatten og politikken i hele landet. Anført av Miljøpartiet De Grønne lover Oslo-byrådet å starte innføring av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag. Vegetarmat skal også bli standardvalg på kommunale arrangementer. Det er videre et mål å halvere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner.



Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var kjapt ute med å kritisere kjøtt-politikken i Oslo. Men de var ikke alene, skal vi dømme etter reaksjonene på sosiale medier. Og debatten vil neppe stilne, snarere øke i styrke fram til stortingsvalget om to år.



Den eldre garde på Oslos sykehjem må belage seg på færre kjøttmiddager i tida framover. Dette er mat som de eldre er kjent med. Her snakker vi om mat som utvilsomt kan gi større matglede i en situasjon hvor mange eldre ikke får i seg nok ernæringsrik mat.



Det helt spesielle i Oslos tilfelle er at alle skoleelevene i hovedstaden nå skal tvinges til å spise kjøttfritt.

Alternativet vil være at elever selv tar med matpakke hvor det er salami eller leverpostei på brødskivene, og da er hele poenget med gratis skolemat borte. Enda verre er det at den oppvoksende slekt i realiteten får beskjed om at kjøtt er farlig. Dette signalet sendes nå til hele landet.



Sp har fått enda en lissepasning, avsendt fra det Ap-ledede byrådet i Oslo. Det er naturlig at et større MDG får økt gjennomslag for partiets

politikk, men det er overraskende at MDG legger seg så til de grader ut med Sp. Sentrale krefter i MDG ønsker seg inn i en rødgrønn regjering

etter valget i 2021. I stedet får Sp enda et argument for å holde døra lukket for MDG servert på et sølvfat.



Enda mer interessant og skuffende, er det at Oslos aversjon mot kjøtt bidrar til en ytterligere polarisering mellom by og land. Sp bykser fram i distriktene mens MDG gjør det godt i bystrøk. Virkeligheten ser helt forskjellig ut, alt ettersom hvor du bor. Vegetar-generasjonen på Grünerløkka står mot bygdefolket som er helt avhengig av sau, ku og gris. By og land går ikke lenger hand i hand.