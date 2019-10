80-åringer blir vegetarianere

NAMDALSAVISA

Det er mange som ser fordelene vegetarmat byr på med tanke på helse, miljø, global matvaresituasjon og etisk behandling av dyr. Å spise vegetarmat har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helsen - dette er kjent for oss alle.

Her menes det at alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte - inkludert skolekantiner og servering til sykehjem, bør pålegges å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ til de måltidene som tilbys. Disse bør fortrinnsvis ikke baseres på andre dyreprodukter enn egg og melkeprodukter.

På flere institusjoner er det som regel kjøttmiddager med svinestek, kjøttkaker, kjøttpudding og koteletter – tre ganger i uken. De sier at de er mest opptatt av at beboerne skal få de ønsker i livet siste fase.

Kan politikere vedta at de på syke- aldershjem skal spise 80 prosent mindre kjøtt? Problemet er jo at mange eldre er underernærte. Da er fristende, god og variert mat, også kjøtt, mye viktigere enn å redusere kjøttforbruket så drastisk

Vegetarisk skolemat burde være en selvfølge sier enkelte, den bør ha krav om å være klimavennlig, bidra til god folkehelse og god dyrevelferd. Det betyr at skolemåltidet åpenbart bør være vegetarisk, hver eneste dag.

Det betyr videre at mange kommuner over hele landet kan få kjøttfri mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag i skolen.

Enkelte kommuner vil bidra ved å gjøre en del av kjøttkuttet i skoletiden, sånn at barn lærer hva bærekraftig kosthold går ut på fra tidlig alder.

Gratis skolemat er blitt diskutert lenge. Det blir begrunnet med at det kan være med på å bekjempe sosial ulikhet. Jeg skjønner at det ikke er gøy å spise brødskive med leverpostei når en annen koser seg med medbrakt Cæsarsalat.

Selvfølgelig trenger barn mat i magen og energi for å lære. Men hvorfor kan man ikke ta med seg mat hjemmefra. Dersom familien din ikke har mulighet og ressursene til å gi deg frokost, lunsj eller mat, er det noe som er ekstremt galt.

I Finland raser de mot vegetarmat i forsvaret: Det finnes ingen hær som kjemper på krefter fra linsesuppe og blomkålsmoothie sier de. Kan det bli finske tilstander i Norge også?

Mest overrasket er jeg over at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum når han stiller seg i samme bås som Frp her i debatten. En bedre klimapolitikk er også i bondenæringens interesse skulle en tro. Sp har behov for en mer grønn politikk hvis partiet fortsatt skal gjøre gode valg.

Lurer du også på om 5-mila på ski utgår når Martin Johnsrud Sundby og co må bli vegis, det gjør jeg også.