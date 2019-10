Magisk høstkveld med Louien

NAMDALSAVISA

Noen ganger vet du ikke at du har savnet noe før du plutselig står oppe i det. Så er tilfellet med den nye scenen på Barrique vinbar i Namsos. For med lørdagens konsert med Louien fra Oslo var det nettopp denne tanken som falt ned i hodet med en gang – hvor har dette tilbudet vært før i Namsos? For det ble en magisk time i selskap med den oslobaserte artisten som tidligere i år slapp den vakre debutplata «None of My Words».