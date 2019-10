Tre personer kjørt til sykehus etter trafikkulykke i Lierne

NAMDALSAVISA

LIERNE: Klokka 13.34 lørdag ettermiddag meldte politiet at en bil med tre personer hadde kjørt inn i en bergvegg ved Kveeidet, som ligger ved svenskegrensa i Lierne kommune.

Politiet rykket ut til ulykka, og meldte minutter senere at personene er fraktet til sykehus i Østersund.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt forteller at det dreier seg om en svenskregistrert bil.

– Vi har ennå ikke kommet fram til ulykkesstedet, men de involverte er fraktet til sykehus med ambulanse, sier Volden.

De tre personene, to voksne og et barn, var oppegående da de ble kjørt med ambulanse til sykehuset. Politiet melder at det foregår bilberging på stedet, og at trafikken går greit forbi.