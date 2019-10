Ber om støtte til nytt gatelysanlegg i Sandvika

NAMDALSAVISA

LIERNE: «Gatelysanlegget i Sandvika begynner å bli gammelt og nedslitt, samt at det er mange lys som ikke fungerer. Derfor har Sandvika Vel besluttet å begynne å se på et nytt og mer moderne gatelysanlegg. Sentrum i Lierne kommune bør ha et fungerende gatelysanlegg. Dette har med både bolyst og sikkerheten for innbyggerne i Sandvika og omegn. Investeringen har også en miljøgevinst. Med nye LED-armaturer så sparer man ca 50 % strøm i forhodl til de gamle armaturene», skriver Sandvika Vel i søknaden til kommunen.