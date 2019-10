Frastjålet ATV-er for en halv million kroner

NAMDALSAVISA

SNÅSA: - Tyveriet ble oppdaget av ansatte som kom på jobb mandag morgen, og det må ha skjedd enten natt til søndag eller natt til mandag, forteller daglig leder Jo Ståle Hjelde til NA .

ATV-ene som er blitt stjålet er av merket Can Am, og de har blitt tatt ut av kasser og trillet bort fra firmaets område.

- Politiet har vært her og tyveriet er anmeldt. Hvis det er noen som har sett eller hørt noe mistenkelig , så ta kontakt med oss. Forhandlere av ATV-er er varslet i nabolandene, og det er ikke bare bare å få start på disse kjøretøyene. Men det kan nok tenkes at tyvene satser på å få omsatt ATV-ene utenfor Nordens grenser, sier Hjelde.

Det er første gang forhandleren på Snåsa opplever et slikt tyveri.

- Men det ble begått et liknende innbrudd hos en fohandler på Verdal nylig.

Det er ikke noe kameraovervåking av området hvor tyveriet skjedde.

- ATV-ene var alle av merket Can Am, henholdsvis av type Max 450, 570, 650 og 1000. Den dyreste koster rundt 160.000 kroner - den billigste litt over 90.000, sier Hjelde som opplyser at kjøretøyene var forsikret.