Skogveteran trapper ned og selger maskinparken

NAMDALSEID: – Det var en vanskelig avgjørelse å ta, og det gikk noen måneder før jeg tok en endelig bestemmelse etter at jeg fikk tilbudet fra Allskog. Men jeg ser at dette er ei løsning som er best for alle parter, sier Jon Eilert Bøgseth som har eid og drevet Namdalseid Skogservice AS.