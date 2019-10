Venstre i villrede

NAMDALSAVISA

Venstre kjemper en innbitt kamp på flere fronter. Nå gjelder det å få tilbake velgere og medlemmer. I tillegg er det borgerkrig om hvem som bør lede partiet videre. Bakgrunnen er høstens lokalvalg, hvor Venstre fikk en oppslutning på 3,9 prosent. Dette er det dårligste lokalvalg-

resultatet siden 2003.

I helga forsøkte Venstre å få fokus på politiske saker, men det var lederdebatten som ble tema i korridorene og i pressen. Mange i partiet vil ha fornyelse i ledelsen, men partileder Trine Skei Grande er klar på at hun ønsker å fortsette. Det er likevel et bredt ønske om Sveinung Rotevatn som ny leder, mens noen peker på urokråka Abid Raja. Striden rundt lederspørsmålet vil kunne overskygge mye av politikken helt fram til landsmøtet i april.

Avisa Nationen kunne nylig melde at landets eldste parti har forvitret helt eller delvis i store deler av landet. Over hundre av Venstres lokallag har mistet minst halvparten av sine medlemmer siden 2015. Nærmere 60 lokallag står uten medlemmer. Noe av årsaken til Venstres problemer er det faktum at partiet på nyåret i fjor gikk inn i regjeringa til Erna Solberg (H). Dette skjedde stikk i strid med valgløftet om ikke å gå i regjering med Frp.

Eks-ordfører Reidar Lindseth i Flatanger med knallhardt angrep på partiledelsen Mener Grande er uskikket som leder Flatanger var Venstres beste kommune med over 40 prosent oppslutning. I vår ble lokallaget nedlagt. Eks-ordfører Reidar Lindseth (V) gir Trine Skei Grande skylda.

Et bilde på håpløsheten ga tidligere ordfører Reidar Lindseth (V) i Flatanger i et intervju i helga. I hans regjeringstid hadde Venstre 40 prosent oppslutning i kommunen– nå er lokallaget lagt ned. Lindseth gir Trine Skei Grande skylda. Han mener partilederen er så tilfreds med seg selv, og tror hun vet absolutt alt. Hun hører ikke på noen. Han mener at hun er uskikket til å fortsette som leder.

Trine Skei Grande har fortsatt tro på regjeringssamarbeidet med Høyre, Frp og KrF, men setter likevel døra på gløtt for en strategi der Frp skiftes ut med Miljøpartiet De Grønne. På basis av den siste tids meningsmålinger er det vanskelig å se hvordan Skei Grande skal få flertall med det alternative frieriet overfor MDG. Det fordrer et politisk jordskjelv. Dessuten; dette signalet bidrar ikke til et bedre samarbeidsklima internt i regjeringa. For mange er dette nok et eksempel på at dømmekrafta til Skei Grande ikke er den beste når hun er presset. Mye taler for et nødvendig lederskifte i Venstre til våren.