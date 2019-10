Vita i Namsos legges ikke ned

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det melder nettstedet E24 tirsdag.

Jotunfjell Partners tok over styringa av Cosmetic Group i forrige uke, og nå kommer de første kuttene i Vita-kjeden:

Det startes opphørssalg i 58 butikker, og E24 får bekreftet at disse butikkene skal legges ned etter at salget er over.

Butikken på Storsenteret er ifølge E24s oversikt ikke blant disse.

– Butikkene legges ned på grunn av manglende lønnsomhet, og også en vurdering av potensiell lønnsomhet framover, sier Geir Arne Drangseid i First House på vegne av Jotunfjell Partners.

Da Cosmetic Group meldte oppbud, opplyste konsernet at de hadde 207 Vita-butikker i landet.