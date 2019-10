– Jeg kommer aldri til å sende ungene mine ned hit

NAMDALSAVISA

GRINDA: Tidligere i år fikk Pål Remi Kornerud vite at skolebussene ikke kommer til å kjøre over Grindavegen fra november til april. Her bor han sammen med kona og ungene deres, og beskjeden fra fylkeskommunen er at de tre ungene fra fjerde til sjette klasse må gå ned til hovedvegen for å hoppe på bussen der.