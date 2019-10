Føler ingen hast med å bli voksen

NAMDALSAVISA

MERÅKER: – Dette er ei gulltid! Jeg kan trene når jeg vil og jeg gjør hva jeg vil. Denne fasen kan gjerne vare ei lang stund. Jeg trenger ikke bli voksen ennå, sier hun og ler.

17-åringen er inne i sitt andre år på Meråker videregående skole.

Som det første året bor hun sammen med Malin Skjelvik fra Trondheim. I år har duoen blitt til en trio. For inn i den koselige leiligheta som ligger rett ved Meråker videregående skole har Sigurd Sve fra Rissa flyttet inn. Han driver i likhet med Dina med skyting, mens Skjelvik spiller fotball for trondheimsklubben Charlottenlund.

Idrett på timeplanen I en artikkelserie følger vi fire idrettsungdommer gjennom deres tre år på videregående skole.

Vi ser i løpet av serien på ulike tema knyttet til idrett og utdanning. Serien startet høsten 2018, da elevene startet på første år på vgs.

Nå er Jesper Andreassen, Namsos, Sanna Blomdahl, Nordli, Dina Bratland, Ottersøy og Trym Malmo, Grong godt i gang med det andre året på sine respektive skoler og denne gang er temaet hybelliv.

Gull verdt

I NA onsdag fortalte vi om førsteamunuensis Wenche Wannebo som har skrevet doktorgrad om hvordan det er å leve på hybel. Her beskriver Wannebo at flere som bor alene sliter med ensomhet.

Det forstår Bratland godt.

– Åja, det forstår jeg veldig. For selv om man kan tenkte at det hadde vært godt å ha hybelen for seg selv, er det i store deler av året helt annerledes. Det er gull verdt å bo sammen med noen, sier hun tydelig.

Hun kjente ikke Malin Skjelvik før de flyttet sammen. Begge to sier det «klikket» mellom dem med en gang, og begge fremholder styrken av å bo sammen med noen – spesielt det første året.

– Det å bo sammen med noen tror jeg er veldig viktig. Ikkke minst når du flytter for å starte på skolen. Hadde jeg vært alene i starten tror jeg ikke det hadde gått. Da hadde jeg flyttet heim, sier Dina Bratland.

– Det er jo veldig tøft i starten, legger hun til.

Det perfekte liv med frihet og sure skisko – No e det dokkes tur te å vask opp. Tross alt va det æ som dekt på bordet!

Heim på hotell

– Ble hybellivet sånn som du trodde da du flyttet?

– Ja, det ble egentlig som jeg trodde. Jeg var forberedt på å gjøre alt selv og at jeg måtte planlegge godt. Man oppdager også at man må sette av tid til gjøremålene, som om å lage middag. Det er ikke slik at man bare kan komme til middagsbordet for å spise, liksom. Det ble en overgang fra det å bo heime, sier Dina.

– Er det en frihet å kunne gjøre ting når du vil, kontra å gjøre det når mamma eller pappa sier at du må gjøre det?

– Det er jo friere. Det er både positivt og negativt dette. Det er jo greit å få middagen servert, det må jeg jo si, og jeg legger ikke skjul på at når jeg kommer heim iblant da blir det litt som å bo på hotell, sier hun og ler.

– Så når du bor borte ser du hvor godt det var å bo heime?

– Åja, det skal være sikkert. Jeg ser det veldig godt.

Frihet

Hun trekker fram en frihet i det å bo på hybel.

– Det er jo en stor frihet i å bo for seg selv. Du gjør jo litt mer som du vil når du vil, i forhold til når du bor heime.

– Hvordan går det å bo sammen med to andre?

– Vi er veldig åpne for hverandre, så det er små problemer å bo sammen, sier Dina og de to andre hybelboerne nikker tydelig enige.

– Så det er ikke noe problem å si fra når den andre roter?

– Nå roter ikke vi, så det er ikke noe problem, sier Dina og ler.

– Faktisk var det mer rot når vi var to, da var vi ikke alltid like flink til å rydde hele tida som vi er nå, legger hun til.

I starten av skoleåret det første skoleåret, hadde hun heimlengsel. Hvordan er det med den nå?

– Den er helt borte. Jeg gleder meg selvsagt til å komme heim, men det er ikke på grunn av heimlengsel.

Variert kosthold

Sigurd Sve flyttet altså inn sammen med to som bodde sammen tidligere. Han skryter av jentene.

– Det er mye bedre å bo sammen med jenter, for de holder orden på ting. Når jeg er på besøk hos andre gutter ser jeg ofte at mat fra flere dager i forvegen fortsatt står i stekepanna. Det skjer ikke hos jenter, sier Sve.

Trioen gjør felles innkjøp av middag og understeker at det ikke bare handler om Grandiosa og «snarmat».

– Jeg synes vi er flinke til å variere, sier Dina Bratland, og får samtykkende nikk fra sine hybelboere.