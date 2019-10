Kameraovervåking skal hindre tyveri

Vi sender fra oss en eller to store konteinere hver 14. dag med hvitevarer og annet som skal til avfallshåndtering.

NAMSOS: – Ved varehuset her i Namsos er ikke tyveri av el-avfall noe stort problem. Men vi gjør det vi kan for å hindre at slikt avfall kommer på avveie, sier butikksjef på Elkjøp i Namsos, Thomas Ingebrigtsen.