En orgie i usunt snop og forbruk av plastikk

Halloween kommer opprinnelig fra Irland og er mye eldre enn halloweenfestene våre. Opphavet til feiringa som startet på 1500-tallet var en keltisk høsttakkefest som ble feiret 31. oktober. Da trodde man de døde kom tilbake til jorda, og folk tente bål for å skremme bort heksene og de onde åndene som også herjet fritt denne kvelden. Det er derfor det går så mange skumle typer rundt på dørene 31. oktober.

Da irene utvandret til USA, tok de med seg skikken dit, og siden har også andre land hengt seg på. Nå er halloween blitt en stor industri, og 31. oktober feires det verden over. Ja, det er til og med dem som mener at halloweenpartyet er årets største happening.

For å ha sagt det med en gang: Jeg er ikke der. Ikke i det hele tatt.

Når jeg de siste dagene har kunnet lese at nordmenn bruker 1,2 milliarder kroner på årets halloween-feiring, er jeg glad for å ikke bidra til kjøpefesten. Jeg er imidlertid ikke så kjip at jeg i går kveld slukte alle lys og låste døra i frykt for at det skulle komme noen små gjester på besøk for å tigge godterier. Selv om jeg er imot det, forstår jeg det min datter så riktig påpekte for meg da hun fremdeles syntes det var stor stas å «gå halloween» – «men det er artig for ungene, vøttø, mamma». Så jo, litt snop hadde vi på lur – og vi åpnet døra og grøsset av alle de skumle små som kom på besøk.

Det er forresten stor forskjell på disse skumle typene. Noen tar forsiktig et godteri fra skåla som bys fram, mens andre åpenbart kommer fra hjem med fire sultne storebrødre, og har lært å grabbe til seg mest mulig. Noen har gått seg på at enkelte kostholdsfanatikere prøver å kjøpe seg fri med frukt, og stønner lettet når vi forsikrer at her i huset er det snop å få.

Halloween-feiringa kom til Norge rundt 2000-års skiftet, og siden har dette blitt en mer og mer vanlig og befestet tradisjon også her til lands. Tall som ble offentliggjort i mediene denne uka, viser at omtrent hver fjerde nordmann over 18 år feirer halloween. Disse bruker i snitt 1.333 kroner på å kjøpe kostymer, pynt, snop og gjøre innkjøp til party.

Men hvorfor feirer vi i det hele tatt halloween som er en orgie i usunt snop, der vi etterpå kaster omtrent 1.000 tonn fullt spiselige gresskar og forbruker plast-kostymer og pynt fra Kina i stor stil?

Det ække bra, vøttø. Ikke i det hele tatt. Nei, jeg ser heller fram til i kveld. Da skal jeg ha min egen, private feiring. Det gledes til hallo vin.