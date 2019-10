NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Etter en trafikkontroll på Kongsmoen torsdag, mistet hele fire førere kortet.

I tillegg ble det skrevet ut ni forelegg, etter for bruk av mobiltelefon og åtte for å ha kjørt for fort.

Høyest hastighet på førerkortbeslagene var 92 km/t i 60-sone.