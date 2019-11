Pannekakegatemat

NAMDALSAVISA

Pannekaker er alltid godt, spesielt om de er stekt i godt smør og ikke er for tykke. Selv ser jeg helst at de også får et strøk med blåbærsyltetøy, et dryss med sukker og masse bacon – nam! I Frankrike er pannekaker eller «crepes» som oftest en dessert – med krem og bær, drapert i sjokoladesaus eller flambert med appelsinlikør og toppet med nøtter. Syndig godt – det også.