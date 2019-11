Uforkjøring ved Overhalla

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: 04.19 i natt mottok politiet ei melding om et trafikkuhell på fv 17 litt nord for Overhalla. Det var én bil involvert, og denne rulla rundt. Det var kun én person i bilen.

– Fører var en mann rundt 20. Han fikk nakkesmerter og ble kjørt til sykehuset i Namsos. Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade. Det vil bli opprettet sak, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hållingen.

Glimt av sol

I dag ser det ut til at været blir litt penere. Sola vil forhåpentligvis titte litt fram bak skyene.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Sør og sørvest periodevis liten kuling på kysten, i kveld minking til bris. Skyet eller delvis skyet. I ytre strøk regnbyger, snøbyger over 600-800 m, forøvrig stort sett oppholdsvær.

