«The Commitments»-stjerna viste at det er mer soul igjen i stemmen

Det var nok mange fans av den legendariske musikkfilmen «The Commitments» som hadde gledet seg til lørdagens andre konsert under Woodlandfestivalen.

For da sto filmens store stemme, Andrew Strong, på scenen i NTE Arena. For anledningen med Grannes som backingband.

Udødelig klassiker

Store deler av konserten ble preget av en stor porsjon improvisasjon, hvor Strong ledet an og bandet fulgte lydig etter. Med tanke på den korte tida de har hatt sammen til å øve låt det imponerende samspilt. Grannes er ikke et soulband i det daglige, men viste at de også behersker denne retninga. Dette må uten tvil være noe av det beste de har levert fra scenen, og ut fra smilene var det også en artig vikarjobb for bandets del.

Etter en forholdsvis kontrollert start fikk Strong med seg publikum på «Treat Her Right», og på den sjelfulle versjonen av «Take Me To the River» kom for alvor feststemninga.

Selvfølgelig kom også den udødelige klassikeren «Mustang Sally». Til å være en av de mest spilte sangene i musikkhistoriene var den overraskende artig å høre på. Isolert sett er dette ei låt man kanskje er litt lei, men en av styrkene under settet er at det er såpass mye lekenhet og annerledes vrier at det blir ei interessant opplevelse å høre på live-versjonen.

Full jubel

Andrew Strong får i løpet av konserten vist at han har en stor stemme med et bredt spekter. Han innehar kvalitetene som gjør at det er fint både på dempede og kraftfulle partier.

En ting som blir tydelig i løpet av kvelden er at den store stemmen til Strong er tuftet på en karriere som bæres i stor grad av coverlåter. Når han kjører på med en versjon av «Born to be Wild», som for all del framføres med bravur, kan jeg ikke fri meg fra tanken om at han i mangel av eget materiale mister en dimensjon mange andre artister som spiller egne låter har.

Men en stor entertainer er han så absolutt. I en noe glissen sal føles det som at det er flere enn det faktisk er når Strong får dratt i gang allsang på flere av låtene.

Nettopp på grunn av denne egenskapen i kombinasjon ble konserten sett under ett vellykket, og det er ikke ufortjent at det er full jubel når siste låt runger ut over salen.