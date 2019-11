Maktdemonstrasjon fra Moving Oos

NAMDALSAVISA

Det er ikke lenge siden Moving Oos ga ut comebackplata «Romancer», som for alvor viste at bandet atter en gang leverer soulinspirert rock fra øverste hylle. Med et par kritikerroste konserter i bagasjen var det dermed store forventninger til det som ventet i NTE Arena lørdag kveld.

Som på plata åpnet konserten med «Rescue Me», som viste at mistankene i møtet med plata stemmer: dette låter aldeles strålende i live-versjon, i mange tilfeller enda bedre.

Med «Minister of Love» serveres det allsangvennlige refreng, før den monumentale «Christine Stargazer» for alvor satte standarden. Låta er fet på plate, men i levende live er den så tung og seig at det er en ren fryd å overvære. Dette er en av de nyskrevne låtene fra nyplata, og hvis den kommende plata følger denne standarden lover det mildt sagt lovende.

Det betyr ikke at de gamle låtene ikke holder mål lenger. «Eight Miles High» og «Prisoner» røsket godt, og flere godbiter ventet utover i settet.

Fra øverste hylle

«The Show Must Go On» er nok en av låtene som er enda bedre live enn på plate, og har et bass- og gitardriv som sitter som et skudd. Dette ble en nærmest hypnotisk og forløsende hendelse i konserten.

Det er noe fascinerende ved å se Moving Oos på en scene i 2019. Åpenbart har bandet en låtkatalog de fleste kan misunne dem. På den andre siden er bandet satt sammen av utelukkende eminente musikere som har blitt enda bedre enn sist bandet var aktivt.

Per Borten har utviklet seg til å bli en riffmaestro av de sjeldne, mens Stian Lundberg er et beist bak trommesettet. Eirik Øien er som alltid imponerende på bass, og Frank Reppen leverer vokalen bedre enn noen gang tidligere. Med Mildrid og Ranveig Seljemark som korister og Terje Grande som vikar på orgel er det ikke noe å sette fingeren på hva instrumentering angår.

Selv med så mye talent samlet i en herlig og rocka pakke faller aldri bandet for fristelsen å la virtuositeten ta overhånd. Alle elementene passer perfekt inn i helheten og all den tekniske finessen flettes elegant inn i musikken.

Avsluttet på topp

Som avslutning på konserten kom den fete rockeren «Never Gonna Let You Down», etterfulgt av deres største hit «Romancer». Da var det egentlig ikke mer å be om, for dette ble ytterligere to høydepunkter i et særdeles sterkt sett.

Sterkt, også fordi at musikken til bandet kommer i så vidt forskjellige uttrykk. Det varieres over alt fra rendyrka rock til soul, men forenes i et særegent uttrykk.

Derfor er det ikke annet å gjøre enn å glede seg til fortsettelsen. For dette ga virkelig mersmak.