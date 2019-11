Morgenrapport

NAMDALSAVISA

Solskinn i kaldt vær

I dag blir det stor sol de fleste steder i Namdalen. Temperaturene nærmer seg null, og det ser ut til at minusgradene vil komme krypende utover neste uke.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Østlig frisk bris utsatte steder, nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Utrygt for lokal tåke i indre strøk og kan hende enkelte sluddbyger på kysten i nord. Ellers pent vær.

Et langt liv i frivillighetens tjeneste

I NA kan du i dag blant annet lese om Fridvald(93), som startet med frivillig arbeid da han var 17, og siden har fortsatt med det.

– Jeg følte at arbeidet i hjelpekorpset som frivillig var meningsfylt og nyttig. Det var bruk for oss, forteller han.