Etterforsker innbruddsraid i Bindal

BINDAL: Det opplyste Politiet i Namdalen på Facebook mandag:

"Det er opprettet straffesaker som fremdeles er under etterforskning. Flere personer har status som siktet og politiet har gjennomført ransakinger. I forbindelse med en ransaking ble det tatt flere beslag som politiet mener kan knyttes til ett av tyveriene. For øvrig er det fremdeles tyvegods på avveie. Blant annet en større mengde elgkjøtt.

Politiet ber de som har informasjon og tips om å kontakte oss på telefon 02800. Politiet oppfordrer også publikum om å se over eiendommene sine. Spesielt ubebodde eiendommer som nærings- og fritidseiendommer. I et forebyggende perspektiv anbefales det å vurdere eventuelle tiltak man kan iverksette for å forhindre nye tyverier."