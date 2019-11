– Dette handler om hvordan Norge skal se ut i framtida

NAMDALSAVISA

OSLO/NAMSSKOGAN: – I mine øyne er det et verdivalg for Norge. Skal vi ha svenske tilstander? Skal vi legge ned distriktene? Jeg vil gå så langt og si at dette er en av de viktigste beslutningene som skal tas for hvordan Norge skal se ut i framtida. Hvis dette forslaget får gjennomslag, kan bare Distrikts-Norge legges ned, sier Stian Brekkvassmo.