Besøkstjenesten - hjertevarme gjennom 70 år

En gang i uka kommer de på besøk og tar med seg Kari, Torleif, Georg og Kari. Noen flere bruker også å være med. – Ikke alle var i form til å bli med i dag, forteller Helene Dahle. Hun står sammen med Kari Rønning som har fått på seg varme klær og ullteppe over beina. Helene har vært besøksvenn i ett år. Hun ble pensjonert for to år siden og fant ut at noe måtte hun finne på.

Så ble det kursing gjennom Røde Kors og besøksvenn, forteller hun med en lun, god stemme og smilende øyne.

Jhi Gopez, triller Torleif Husvik og snakker om naturen og det de ser på tur. Hun startet som besøksvenn for to år siden. Hun ønsket å bidra med noe for samfunnet, samtidig som hun kunne lære seg å snakke bedre norsk. Hun snakker godt norsk nå.

Grethe Grindberg – forteller om at det er så godt å tilhøre noe. Hun har vært besøksvenn i åtte år. De kommer jo ikke ut, hvis vi ikke tar de med. Grethe henvender seg til Kari Bogen; - hva bruker du å si når vi er på tur? Kari lyser opp. – Det er så godt å gå og det er så deilig luft ute. De ler hjertelig mot hverandre. – Er så artig å få høre det. Det er i grunn betaling nok for oss å få høre akkurat det, sier Grethe.

Etter turen tar de inn på kafe. Nå er det tid for en kaffesup og sosialt samvær. Mens de koser seg med kaffe er det flere som kommer innom og hilser på. Det lyser i øynene til Torleif når han snakker med gamle kjenninger. Det er lett å se gleden som oppstår i slike gode menneskemøter. Mennesker trenger mennesker. Margrethe Brøndbo har vært besøksvenn i åtte år. Hun snakker med Georg Bondø, de to har vært aktive i politikken og satt i kommunestyret sammen, men, for hvert sitt parti. Georg elsker kake og har mange vittige kommentarer. Det har Torleif også. Sammen med Margrethe og de andre besøksvennene blir det mye latter og glede. Det er en genuin ekte og raus omsorg som deles den stunda de er i lag.

En medmenneskelig varme som kjennes langt inne i hjerterota. For hadde det ikke vært for disse flotte frivillige så ville dagene for mange bare gått i ett, uten høstfarger, uten de gode menneskemøtene, med tid til omsorg og en smittende latter.

Besøkstjenesten i Røde Kors fyller 70 år i 2019 og er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors med nærmere 10.000 frivillige. Den ble startet i 1949 under ledelse av Jens Meinich. Hans berømte parole var «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Dette er fremdeles grunnsetningen i Røde Kors Besøkstjeneste. “Mennesker trenger mennesker” lever fortsatt i beste velgående. Fra vi er spedbarn søker vi sosial kontakt og bekreftelse hos personene rundt oss. Det er essensielt for vår overlevelse. Vår søken etter bekreftelse og anerkjennelse er en jakt vi ubevisst tar med oss hele livet.

Vi slutter nok aldri å lete. Vi vil ønsker tilhørighet og felleskap med andre mennesker. Men vi kan miste de som gir oss den tilhørigheten. Flokken vår. Årene går og av ulike grunner forsvinner mennesker som har vært viktige for oss. Da kan dagene fort bli lange og ensomme. Frivillige besøksvenner møter hver uke en av disse modige menneskene. Dette gjør de fordi de ønsker å glede andre, bli kjent på tvers av generasjoner eller for å bidra inn i et viktig samfunnsoppdrag. En besøksvenn i Røde Kors kan være med på å gi den anerkjennelsen og bekreftelsen som ble borte. Røde Kors når hvert år over 20 000 ensomme og sosialt isolerte mennesker.

Det er et fantastisk tall. Samtidig er samfunnet i endring og vi trenger å rekruttere flere frivillige til besøkstjenesten i fremtiden. Flere eldre, og flere som skal klare seg hjemme lenger legger press på velferdsstaten. Vi ser også at stadig flere unge rapporterer at de er mye ensomme og mangler noen å snakke med. Ensomhet – et komplekst fenomen

Å være alene er ikke ensbetydende med å være ensom. Mange setter pris på å være alene, men ensomhet er en vond følelse som oppstår når det blir et sprik mellom den sosiale kontakten man har og den man faktisk ønsker. Ifølge Statistisk sentralbyrå har de aller fleste en nær fortrolig venn og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper. Stadig flere bor alene.

Gjennom besøkstjenesten bidrar Røde Kors med å forebygge ensomhet. Som besøksvenn kan du gjøre en forskjell for et annet menneske. Mennesker trenger mennesker. Trenger du noen å snakke med eller kjenner du noen som ønsker seg besøk? Kanskje du vil bidra som besøksvenn? Vi trenger nye besøksvenner og kanskje er du den vi leter etter.