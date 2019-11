I dag kommer skattelistene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det samlede skatteoppgjøret for 2018 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 332 000 selskaper har betalt til sammen 85 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

Får tilbakebetalt 40 milliarder

3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 40 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 800 000 betalte restskatt på til sammen 25 milliarder kroner.

For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12 800 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 32 000 kroner.

Tilgjengelig for søk

Skattelistene for inntektsåret 2018 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 5. november. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 482 000 unike innlogginger. Det er omtrent likt med året før. Til sammenligning var det i året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger. 239 000 har det siste året vært inne og sjekket hvem som har søkt på dem, noe som er på nivå med året før.