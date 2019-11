NAMDALSAVISA

Neida, jeg mener ikke solsnu. Det jeg sikter til er en mail fra NTE her om dagen. Her fikk jeg vite at nå vil prisene på strøm variere fra time til time, billigst midt på natta, dyrest på dagtid. Hensikten med dette et visstnok å få folk til å bruke strøm når det er natt.

Javel, nå er det bare å snu døgnet. Lage middag (og spise?) midt på natta, samt starte vaskemaskin og tørketrommel samtidig. Så kan jeg sove til de som skal på jobb er ferdige med dusjing og kaffekoking før jeg lager meg en kopp kaffe av varmt vann kokt på billig strøm midt på natta og oppbevart på termos.. Hva folk flest som skal på arbeid og skole om morgenen skal gjøre, er litt av et mysterium. De må i hvert fall belage seg på å betale mer for strømmen.

Dette kan kanskje bli noe å krangle om ved lønnsforhandlingene til våren. Folk som skal på arbeid på dagtid må jo sove om natta, og kan derfor ikke benytte seg av dette systemet. Det bør jo kompenseres med mer lønn!

Men dersom mange bruker strøm på natta, skal det jo etter teorien bli dyrere også midt på natta? Da kommer vi tilbake til at strømmen blir billig på dagtid, og så er vi i gang igjen.

NTE sier at vi blir informert om prisene hver eneste dag litt utpå ettermiddagen via en app! Selvfølgelig!! Skulle det bli store variasjoner i tidspunktene for billig strøm fra dag til dag, vil det bli et noe spesielt familieliv. Vi bør kanskje sove på skift? Det blir litt vanskelig for meg som bor alene.

Det meste skal nå styres av apper. Snart må jeg ha en app for å komme meg på do. Jeg tror jeg lar denne NTE-appen få hvile i fred og fortsetter som før. Ingen app skal bestemme når middagen skal lages og kaffen kokes her i huset. Jeg får ta sjansen på at jeg overlever ti øre høyere pris pr. kilowatt.