– Ønsker å fjerne ryktet yrkesfag har fått

NAMSOS: – Det er helt klart at det fortsatt er fordommer når det kommer til yrkesfag. Men det som er viktig med en dag som dette, er å få fram alle de mulighetene de har. Og fordelene av å ha for eksempel byggfag i bunn om man ønsker å bli byggingeniør til slutt, sier Jonny Rian i opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk avdeling Namdalen.