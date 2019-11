– Trønderske trær skal erstatte plast og bli til fiskefor

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fredag ble det offentliggjort at organisasjonen Skognæringa i Midt-Norge er blitt utpekt som en av de fire nye «Arena Pro klynger» i Norge. Woodworks er den eneste klyngen for tre- og skognæringa i regjeringas satsing. To av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.