Bandet med det store hjertet

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: For to år siden tok gjengen i B-gjengen sats, og leide Lillesalen i Olavshallen. Lite ante de den gang at de skulle fylle samtlige seter, og at de to år etter skulle gjøre det sammen en gang til. For selv den minste av de to salene i Olavshallen tar faktisk drøyt 400 mennesker. Det er enda mer imponerende at de solgte ut konserten i løpet av et par dager i januar.