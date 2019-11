Campingplass blir fritidsbolig

NAMDALSAVISA

LIERNE: Verken selger Harry Storaunet eller kjøperne Inger Lise og Knut Paulsen vil kommentere salget, men som Storaunet fortalte til Namdalsavisa da eiendommen ble lagt ut for salg, var de åpen for at campingplassen de har bygget opp kan omdefineres til fritidsbolig.