Legger tak for 2,5 millioner

NAMSOS: De utnytter de kjølige, men tørre høstdagene godt, taktekkerne som er i ferd med å legge nytt tak over fødeavdelinga på Sykehuset Namsos.

– Når vi først gjør en jobb med taket, skal vi gjøre det ordentlig, sier Senterleder for intern service i Helse Nord-Trøndelag, Rune Modell.

Han karakteriserer prosjektet som en tiltrengt vedlikeholdsoppgave.

Utnytter høstværet

Det er Styrk Fjærtoft som er prosjektleder for Helse Nord-Trøndelag. Han forteller at taktekkerne har vært i sving i flere uker allerede, og at de utnytter det gode høstværet for alt det er verd.

– Det er satt på mye folk, og arbeidsfolket jobber så raskt de kan. Selv følger jeg med på Yr hver dag, for å se hvilket vær som er varslet for Namsos, sier Fjærtoft til NA.

Det er den såkalte D-fløya som nå får nytt tak. Det var lekkasjer i korridoren på fødeavdelinga i 5. etasje som gjorde at arbeidet ble igangsatt.

Tettet taket

– Det vil si, det første vi gjorde da meldinga om lekkasjer kom fra fødeavdelinga var å tette alle feil. Lekkasjen oppsto på et lite gunstig tidspunkt. Vi visste at vi gikk høsten i møte, og at det var muligheter for at arbeidene måtte stanses på grunn av været, sier Fjærtoft og legger til at det verken kan regne eller snø når arbeidsfolket jobber.

– Hvis været blir for ille, må vi rett og slett stanse arbeidene, men hittil har det gått bra. Værvarslene framover ser også lovende ut - til langt ut i denne uka i alle fall, sier Fjærtoft.

Feilrettinga har også gått fint. Prosjektlederen forteller at tilbakemeldingene fra fødeavdelinga er at det ikke har vært flere lekkasjer etter at arbeidene er utført.

Etterisolerer

– Hva gjør dere konkret?

– Nå etterisoleres taket før vi legger ny tekking på toppen. Da taket ble lagt, trolig på 1970-tallet, var det helt andre krav til isolasjon enn det er i dag. Samtidig blir slukene byttet ut, svarer Fjærtoft.

Det er en rimelig stor takflate det jobbes med å skifte ut. Arealet er på 530 kvadratmeter og prosjektet er beregnet å koste 2,5 millioner kroner.

– Opererer dere med deadline for prosjektet?

– Nei. I og med at arbeidene er såpass væravhengig, gjør vi ikke det. Vi blir ferdig når været tillater det, men som sagt jobbes det på spreng, sier prosjektleder Styrk Fjærtoft.