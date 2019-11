Slitt forretningsbygg har fått ny vår

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Da det gamle NTE-byttet på Høylandet skulle rives for å gi plass til ny idrettshall, måtte leietakerne flytte. Høylandet kommunes løsning ble å kjøpe forretningsbygget som lå vegg i vegg med NTE-bygget, og gjøre det om til kontorer.

– Kommunen måtte ha et tilbud til de som allerede leide kontorplass i NTE-bygget, og når vi ser sluttresultatet så kan vi vel si det var et heldig valg å kjøpe bygget som på folkemunne går under navnet Twiggy-bygget, sier kommunalsjef for næring i Høylandet kommune, Inger Hilde Solstad.

Restaurert

Bygget har blitt restaurert fra topp til tå, og forretningslokalene har blitt til store og lyse kontorer.

– Vi har fire kontorer i første etasje og et stort felles møterom. I andre etasje har vi fem kontorer. I tillegg er det stort lagerrom som benyttes av noen av leietakerne, sier Solstad.

Så langt er fem av de ni kontorene utleid til lokale firma.

– Vi har litt tanker rundt å ta i bruk det ene kontoret som et pendlerkontor. Vi vet at det er 113 personer som pendler ut av kommunen hver dag. De fleste drar til Overhalla, Grong og Namsos, men mange er ukependlere med mye lengre reiseveg. Vi vet også at enkelte av de siste har hjemmekontor noen dager, og kanskje kan det være aktuelt med et kontor her for å være en del av et fellesskap de dagene man jobber fra Høylandet. Men det er noe vi skal tenke mer på, sier Solstad.

Moderne kontorer

– Alt man trenger er egentlig på plass. Vi har et moderne møterom med det som trengs av tekniske installasjoner, vi har internett via fiber og fellesarealer. I en rimelig leiepris ligger det også vasking, forteller Solstad.

Noen av kontorene er såpass store at det er rom for både to og tre arbeidsplasser om man ønsker.

– Jeg har jobbet på arbeidsplasser der vi var to stykker på kontorer betraktelig mindre enn de minste kontorene her, og da hadde vi brukbart med boltreplass.

Ennå har ikke bygget fått noe navn.

– Folk på Høylandet kaller det Twiggy-bygget, og vi har diskutert litt fram og tilbake om det skal døpes om på noe vis. Vi er veldig åpne for forslag om det er noen som kommer på et godt navn, sier Solstad.