Styrker næringslivssatsinga

NAMSOS: – Eystein skal jobbe fra Rørvik med næringslivsstoff som en del av et samarbeid med Trønder-Avisa. Sammen skal vi gi våre lesere næringssaker fra hele Trøndelag, hvor Eystein skal ha et ekstra blikk på kystnæringene, sier NA-redaktør Kim Riseth.

Hansvik kommer til NA fra stilling i PKOM (Prosesskompetanse) og er tidligere journalist i Ytringen.

Dette er bare en av flere endringer i journaliststaben.

– Tor Martin Årseth har blitt fast ansatt etter å ha vært knyttet til NA-redaksjonen gjennom ulike vikariater. I tillegg er Siri Husby Fiskum ansatt i ett års vikariat, opplyser Riseth.

Det er også foretatt en del interne rokeringer i avisredaksjonen.

– Hilde Berntsen er blitt redaksjonssjef med personalansvar, mens tidligere nyhetsredaktør Lars Mørkved går over i stillinga som debattredaktør. Dette gjør vi for å styrke meningsinnholdet som vi ser er veldig viktig. Vi har opplevd en stor økning i lesinga av debatt- og meningsinnlegg. I tillegg skal Mørkved skrive egne kommentarer og legge til rette for å få inn flere nye stemmer i debatten.

– Hva er bakgrunnen for endringene?

– Dette henger sammen med endret arbeidsflyt. Vi ser at vi får stadig flere lesere på mobil, og derfor endrer vi flyten slik at vi produserer sakene for nett først. Men i forlengelsen av det ser vi behovet for å styrke kvaliteten også på papir, og derfor går Runar Moen inn i ei ny deskstilling for papiravisa, forklarer NA-redaktøren.