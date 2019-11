Vi trenger alle gode hoder - jentene må også med.

NAMDALSAVISA

Da trenger vi alle gode hoder. Jentene må også med.

Torsdag 14. og fredag 15. november kommer prosjektet Jenter og teknologi til Trøndelag, henholdsvis Orkdal og Namsos, for å inspirere flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning. De får møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag og blir introdusert for mulighetene et slikt utdanningsvalg kan gi. Arrangementene er støttet av NHO, NITO, Norsk Senter for Realfagsrekruttering og Bufdir. Dette er et samarbeidsprosjekt for å øke kvinneandelen i teknologifagene, og turneren skal besøke hele landet denne høsten.

For kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, ser ut til å bevege seg lite. Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden, og at dette er spennende utdanningsvalg. Imidlertid ser vi at omtrent 70 prosent av jentene mener de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes. Det viser en ny undersøkelse av Kantar på vegne av prosjektet Jenter og teknologi. Dette er urovekkende når vi vet at det er stort behov for denne kompetansen i fremtiden.

Det er synd at kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, ser ut til å bevege seg lite. Til tross for fokus på dette fra flere prosjekter nasjonalt og lokalt de senere årene, ser vi at det kreves mer for å få opp interessen og kunnskapen om teknologifagene hos unge jenter – så hva kan gjøres?

Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger ingeniører og teknologer er med på å skape. Da må rådgiverne i skolen og foreldrene komme på banen. De må sette seg godt inn i mulighetene og videreformidle dette til jentene.

Flere undersøkelser viser det er stort behov for ingeniører i framtida. NITOs behovsundersøkelse, der arbeidsgivere er spurt, viser at 44 prosent synes det er vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. Kompetansebarometeret for NHO viser også i år at bedriftene i Norge trenger mer kompetanse innen disse fagfeltene. Mangel på ingeniører og teknologer fører til at oppgaver i samfunnet ikke blir løst, og nettopp derfor trenger vi flere unge som ønsker å studere teknologi- og realfag.

Jenter og teknologi har som formål å gi bredere innsikt i hvilke muligheter som finnes i arbeidslivet. Vi ønsker å nå flest mulig jenter, foreldre og rådgivere når vi reiser rundt på turné. Vi håper at du som forelder, rådgiver eller lærer vil anbefale din datter eller elev å komme på arrangementene våre i Trøndelag, for å bli bedre kjent med alle mulighetene.