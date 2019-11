Melodi Grand Prix-finalen til Trondheim

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Konkurransen utvides med 25 artister fra hele landet, og det skal arrangeres 5 direktesendte landsdels-finaler ved siden av finalen.

- Det er stor stas å ta MGP-finalen til Trondheim i forbindelse med musikkonkurransens 60-årsjubileum. Det er 31 år siden sist finalen ble arrangert utenfor Oslo, så dette blir en flott begivenhet. Vi håper Trondheim og resten av Norge er klare for å lage folkefest midt i landet vårt, sier prosjektleder Stig Karlsen.



Finalen i MGP har med bare to unntak alltid blitt arrangert i Oslo. Sist finalen ble avholdt et annet sted var i Stavanger i 1989.

Fem delfinaler

Neste års Melodi Grand Prix blir annerledes enn det TV-seere og MGP-fans har vært vant til de siste årene. I forbindelse med 60-årsfeiringen byr NRK på fem innledende delfinaler lørdagene før finalen i Trondheim. Totalt deltar det 25 artister neste år.

Delfinalene skal sendes direkte fra H3 arena på Fornebu, med stort fokus på artister fra hele landet. Hver landsdel får hver sin lørdag, med 4 artister som vil representere henholdsvis Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet. TV-seerne stemmer én artist videre til finalen I Trondheim.

Storslått finale

De fem artistene som har kvalifisert seg fra delfinalene vil møte fem forhåndskvalifiserte artister i finalen i Trondheim 15. februar. En fagjury ledet av MGPs prosjektleder og musikkansvarlig Stig Karlsen har hatt oppgaven med å finne de fem forhåndskvalifiserte.

- Vi lover fantastiske låter og artister. Det blir pyro, konfetti, flotte programledere og alt annet som hører med når Norges største musikkfest inntar byen. Ikke minst blir det et helt spesielt gjensyn med fjorårets supersuksess Keiino og låten «Spirit in the Sky» sier Stig Karlsen.

Vinneren skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai 2020.