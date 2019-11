Fylkeskommunen trekker anken: – Dette har vært en belastende sak for mange

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Det var naturlig for oss å vurdere dette på nytt etter å ha fått en rekke nye innspill, og vi har konkludert med at det beste for alle parter er at vi avslutter saken, sier Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning, i ei pressemelding.

Frostating lagmannsrett slo i sin dom fast at ingen av partene har vunnet saken, men dømte likevel fylkeskommunen til å betale motpartens saksomkostninger.

Rognerud kritisk til tidligere arbeidsgiver: – Pekte på meg som hovedproblemet Frostating lagmannsrett har slått fast at Christer Rognerud ble mobbet og trakassert over flere år på arbeidsplassen sin ved Grong videregående skole.

– Det er veldig uvanlig, og vi ble rådet til å få en vurdering i Høyesterett av nettopp det, sier Iversen, som nå heller til at det likevel er best å trekke anken.

– Dette har vært en belastende sak for mange med to omfattende rettsbehandlinger. Vi ønsker nå å avslutte saken, slik at vi alle kan gå videre, sier Iversen.