Svarer Otterøyrådet

Innbyggerpunkt og nærdemokratiordning er ikke det samme

Vi viser til leserinnlegg fra representanter for Otterøyrådet i NA 12. november 2019, hvor representantene er bekymret for framtida for rådet ut fra diskusjonssak som legges fram for kommunestyret i nye Namsos kommune 14. november, og de mener også at Otterøyrådet burde få uttale seg i saken.